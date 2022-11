Le preziose zone umide spagnole si stanno prosciugando

Novembre 8, 2022

(Adnkronos) – Fenicotteri, aironi e pesci un tempo riempivano la laguna d’acqua dolce della riserva naturale spagnola di Doñana, nel sud della Spagna. Un tipo di ecosistema raro e molto prezioso, soprattutto per gli uccelli migratori, ma ormai quello che era un paradiso naturale è diventato una pozzanghera e rischia di morire per sempre L’agricoltura intensiva e il turismo avevano già prosciugato in parte la falda acquifera che alimenta Doñana, poi il colpo finale causato dalle temperature record e della siccità provocate dal cambiamento climatico.