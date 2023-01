Lightyear e Arval insieme per la mobilità sostenibile

Gennaio 16, 2023

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – Lightyear, l’azienda high-tech olandese che produce la prima auto elettrica a energia solare al mondo, Lightyear 0, ha firmato un accordo di preordine con Arval, azienda attiva in Europa nel noleggio a lungo termine di veicoli multimarca di proprietà del Gruppo Bnp Paribas. Il preordine consta di 10mila unità di Lightyear 2, il nuovo modello di Lightyear. Il totale complessivo dei preordini di Lightyear 2 da parte dei partner B2B supera ora le 21mila unità, per un fatturato di quasi 840 milioni di euro.

“La tecnologia di Lightyear è collaudata, accessibile e rispettosa dell’ambiente, rappresentando un’ottima risorsa aggiuntiva per la nostra flotta – afferma Alain van Groenendael, presidente e Ceo di Arval – La nostra ambizione è noleggiare 700mila veicoli elettrificati come parte della nostra flotta globale entro il 2025 e non vediamo l’ora di accogliere 10.000 auto Lightyear 2, che ci aiuteranno a raggiungere questo obiettivo e, cosa più importante, a supportare ulteriormente i nostri clienti con una soluzione che risponda alle loro esigenze di transizione energetica e sostenga la sfida infrastrutturale in Europa”.

“Oltre a offrire le nostre auto elettriche solari ai singoli consumatori, Arval svolge un ruolo cruciale come società di noleggio a lungo termine nel rendere le nostre tecnologie disponibili per il maggior numero di persone possibile. Siamo grati per la loro fiducia e per essere in grado di avere al nostro fianco la loro esperienza e la loro presenza internazionale nel lancio di Lightyear 2”, dice Lex Hoefsloot, Ceo e co-fondatore di Lightyear.