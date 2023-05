Nel Regno Unito arrivano le telecamere per la tutela dell’ambiente

Maggio 17, 2023

(Adnkronos) – Tremano gli automobilisti britannici poco rispettosi dell’ambiente. Sono infatti state appena installate numerose telecamere per riprendere il lancio di rifiuti dalle vetture. Ma non è tutto. I dispositivi saranno all’avanguardia e impiegheranno l’intelligenza artificiale per rendere più efficienti le operazioni di riconoscimento e sanzione. Il provvedimento, voluto con forza dai promotori della campagna ecologista Clean Up Britain, colloca le autorità britanniche su posizioni sempre più avanzate in materia di sostenibilità e difesa dell’ambiente.