1000 miglia, Cherubini: “Abbiamo la fortuna di correre nel Paese più bello al mondo”

7 Giugno 2024

“Spero che anche quest’anno Millemiglia si dimostri come la corsa più bella del mondo e abbiamo la fortuna di correre nel Paese più bello del mondo. Le realtà che ci richiedono sono sempre di più e questa è anche la dimostrazione di come 1000 Miglia è sempre più green in termini di colore verde e giovanile”. Così, Giuseppe Cherubini, vicepresidente Comitato Operativo 1000 Miglia Srl, a margine della conferenza stampa di presentazione della settimana della 1000 Miglia 2024, la gara d’auto d’epoca per eccellenza nel panorama italiano, che partirà martedì 11 e si concluderà sabato 15 giugno. La quarantaduesima rievocazione della Freccia Rossa sarà divisa in cinque tappe per oltre 2.200 chilometri da Brescia a Roma e ritorno.