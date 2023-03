Marzo 8, 2023

Aumentano i femminicidi in Italia. 125 le donne uccise nel 2022, 103 gli omicidi in ambito familiare, 61 per mano del partner o dell’ex. Queste le cifre elaborate dal Dipartimento di pubblica sicurezza del Viminale, secondo cui nel 2022 c’è stato un aumento del 12% di donne uccise. Esponenziale crescita anche dei casi di violenza sessuale, +91%.