Maggio 9, 2022

Your browser does not support the video tag.

Oggi, 9 maggio, parata in Russia per il Giorno della Vittoria e la sconfitta del nazismo con lo sfoggio della potenza militare di Mosca sulla Piazza Rossa. Nessun annuncio particolare di Putin, che rivendica l’invasione dell’Ucraina come operazione “preventiva, necessaria e giusta”.