A Malpensa con sedia a rotelle, nelle ruote otto chili di cocaina

Maggio 4, 2023

In sedia a rotelle e con un evidente tutore alla gamba, è arrivato all’aeroporto milanese di Malpensa su un volo proveniente da La Romana, Santo Domingo. L’uomo, statunitense, è finito però subito nel mirino del cane antidroga Cosmo, così i militari della Guardia di finanza in servizio allo scalo lo hanno controllato.

Nelle ruote della sedia hanno così trovato oltre otto chili di cocaina purissima suddivisi in 43 involucri.

La droga, venduta al dettaglio, avrebbe fruttato circa un milione di euro.