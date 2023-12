A Milano l’evento di business matching di Sace e China Construction Bank

Dicembre 6, 2023

Si è svolto a Milano, nella sede di Sace, l’evento di business matching organizzato da Sace, con la partecipazione di China Construction Bank (CCB), intitolato “Business Opportunities in the Chinese Winter Sports market” e facente parte del progetto ‘Sace connects’. Con questo evento, Sace ha voluto creare un’opportunità per scoprire i trend del mercato degli sport invernali cinese, evidenziare le caratteristiche necessarie per una export strategy vincente e mettere in contatto le imprese locali con quelle cinesi.