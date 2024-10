A Mirabilandia al via l’halloween più grande d’Italia

7 Ottobre 2024

Your browser does not support the video tag.

Tra zucche, streghette e creature spaventose, il parco divertimenti più grande d’Italia ha dato il via al tradizionale appuntamento con il brivido. Una ricca offerta di spettacoli e attività in grado di far divertire grandi e piccini. Sabrina Mangia (Managing Director di Mirabilandia): “Un momento dell’anno molto atteso con tante novità sia per grandi che per bambini. Suburbia, l’horror zone più grande d’Italia mai inserita in un parco divertimenti, è stata rinnovata con due nuove zone.”