Giugno 8, 2022

Oggi celebriamo i risultati degli ultimi anni, Capitan Findus è garanzia di una filiera responsabile e sostenibile certificata MSC e ASC. Oggi, nella Giornata Mondiale degli Oceani, Trash Collec’Thor rinnoviamo anche la nostra collaborazione con Life Gate adottando nuovamente 10 Seabin, che in un anno hanno raccolto 7.000 kg di rifiuti plastici, ed introducendo 2 nuovi dispositivi: il Pixie Drone a Venezia e il Trash Collec’Thor a Rimini