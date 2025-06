A2A conta oltre 200 milioni investiti in Friuli-Venezia Giulia e la produzione di 41 milioni di valore

5 Giugno 2025

Your browser does not support the video tag.

Il nono Bilancio di Sostenibilità Territoriale di A2A per il Friuli-Venezia Giulia, presentato da Renato Mazzoncini amministratore delegato di A2A, evidenzia un significativo aumento degli investimenti e del valore economico generato nella regione. Il Gruppo ha prodotto un valore economico complessivo di 40,7 milioni di euro, in crescita del 36% rispetto al 2023, e ha investito 207 milioni di euro (+56%) in infrastrutture e impianti per la transizione ecologica. Mazzoncini ha sottolineato l’importanza strategica del Friuli-Venezia Giulia per A2A, in particolare per la produzione di energia idroelettrica e gli investimenti futuri nell’idrogeno. Sono in corso progetti di riconversione della centrale termoelettrica di Monfalcone (600 milioni di euro) e la realizzazione del più grande impianto solare del Nord Italia a Santo Stefano, con un ulteriore campo solare da 100 megawatt in programma. Questi investimenti mirano a ridurre i costi dell’energia nella regione.