A2A presenta l’aggiornamento del piano strategico 2021-2030

Novembre 24, 2022

Your browser does not support the video tag.

Gruppo A2A mantiene economia circolare e transizione energetica come pilastri della sua strategia. L’annuncio ufficiale nella mattinata di mercoledì 23 novembre 2022, quando presso gli East End Studios di Milano, l’amministratore delegato e direttore generale Renato Mazzoncini, ha illustrato l’aggiornamento del piano strategico 2021-2030 del gruppo. Un percorso da seguire identico al passato ma con la inevitabile necessità di fare i conti con la situazione energetica ed economica attuale. Per il nostro paese l’autonomia energetica, secondo l’ad di A2A, deve restare la priorità assoluta.