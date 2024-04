Aborto, Coghe (Pro Vita & Famiglia): “Uccidere un bimbo nel grembo materno non può essere un diritto fondamentale”

11 Aprile 2024

“Uccidere un essere umano innocente nel grembo materno non può essere un diritto fondamentale della nostra Unione Europea. Daremo indicazioni di non votare i partiti che hanno sostenuto questa mozione”. Così Jacopo Coghe, portavoce dell’associazione Pro Vita & Famiglia onlus, a margine del voto che ha visto approvata in Eurocamera una risoluzione non vincolante per inserire l’aborto tra i diritti fondamentali dell’Ue. “Sicuramente è una mozione con un forte carattere politico e ideologico. Come Pro Vita & Famiglia faremo attenzione e guarderemo con molta attenzione a chi ha votato a favore e contro questa mozione dei partiti italiani per le prossime elezioni dell’8 e del 9 giugno”.