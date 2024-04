Aborto, una delegazione di Pro Vita & Famiglia a Bruxelles durante il voto dell’Eurocamera per inserire la pratica tra i diritti fondamentali Ue

12 Aprile 2024

Una delegazione della onlus Pro Vita & Famiglia è stata presente nell’Eurocamera di Bruxelles, durante il voto che ha approvato una risoluzione non vincolante per inserire l’aborto tra i diritti fondamentali dell’Unione europea. “Uccidere un essere umano innocente nel grembo materno non può essere un diritto fondamentale della nostra Unione Europea. Daremo indicazioni di non votare i partiti che hanno sostenuto questa mozione”. Così ha commentato l’esito dle voto Jacopo Coghe, portavoce dell’associazione, a margine. La presenza della delegazione ha preceduto una campagna che ha visto un camion vela nelle strade del quartiere europeo di Bruxelles con lo slogan “Uccidere un bambino non è un diritto fondamentale”.