Accessibilità, Fiaba premia a Roma i geometri del futuro

Giugno 9, 2022

Your browser does not support the video tag.

Formare le nuove generazioni per città senza barriere, messe a punto dai geometri del futuro. Questo lo spirito del concorso ‘I futuri geometri progettano l’accessibilità’, promosso da Fiaba Onlus e dal consiglio nazionale geometri e geometri laureati. I vincitori di questa decima edizione sono stati premiati a Roma. Protagonisti della giornata sono stati gli studenti degli istituti tecnici, settore Tecnologico, indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio che hanno individuato un’area della loro città e ne hanno curato gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche o di riqualificazione urbana