Giugno 8, 2022

In occasione della conferenza stampa organizzata da Janssen, l’azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, per la presentazione di un farmaco innovativo per la cura della depressione maggiore farmaco-resistente, Marina Adami, Therapeutic Area Medical Manager Janssen ha parlato dell’incessante e decennale impegno con cui l’azienda ricerca farmaci che garantiscano risultati sempre migliori nel trattamento dei disturbi mentali.