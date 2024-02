Aeroporto dello Stretto, un’occasione da non perdere

Febbraio 19, 2024

A ventiquattrore dall’annuncio delle nuove rotte Ryanair che partiranno dal Tito Minniti e dall’approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto, a Reggio Calabria si è svolto, a Palazzo S. Giorgio, il convegno “Il Sistema Aeroportuale dello Stretto: quale futuro?”, organizzato dalla Fondazione Magna Grecia.

Un evento che ha dato vita a una discussione interessante tra rappresentanti degli enti locali ed esponenti del comparto aeroportuale sulle prospettive future dello scalo reggino con focus sullo sviluppo turistico ed economico.