Dicembre 27, 2022

Vietato alle donne lavorare per organizzazioni non governative (Ong). I talebani al governo hanno giustificato la decisione affermando che il personale femminile delle Ong aveva infranto i codici di abbigliamento non indossando l’hijab. Prevista la revoca della licenza per tutte le organizzazioni che non rispettano il divieto.