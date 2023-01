Gennaio 28, 2023

Manifestazioni negli Usa dopo la diffusione del video sull’uccisione di un giovane afroamericano da parte di 5 agenti di polizia. Le proteste da New York a San Francisco, da Dallas a Washington fino a Memphis, dove il pestaggio è avvenuto nei primi giorni di gennaio. “Sconcertato per quanto accaduto” il presidente Biden. Gli agenti sono stati licenziati e incriminati anche per omicidio di secondo grado.