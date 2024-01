Agricoltura rigenerativa, Cavicchia: “Unilever impegnata in 9 progetti a livello globale”

Gennaio 29, 2024

Your browser does not support the video tag.

“Unilever si impegna a livello globale nel campo dell’agricoltura rigenerativa ed ha infatti all’attivo nove progetti tra Europa, Asia meridionale e America del Nord e del Sud. Knorr promuove l’agricoltura sostenibile da oltre un decennio e nel 2022 ha implementato i principi dell’agricoltura rigenerativa nelle risaie in provincia di Pavia, con risultati veramente incoraggianti”. Sono le parole di Barbara Cavicchia, General Manager Nutrition di Unilever Italia presentando il progetto di Knorr di agricoltura rigenerativa che punta a migliorare la qualità dell’acqua, a ridurre le emissioni di gas serra e ad aumentare la biodiversità.