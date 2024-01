Agricoltura rigenerativa, il progetto sostenibile di Knorr

Gennaio 26, 2024

Your browser does not support the video tag.

In un panorama geopolitico in cui il sistema alimentare ha un impatto pari a oltre il 30% di emissione di Co2, adottare pratiche basate sulla sostenibilità ambientale non è più sufficiente. Ecco, quindi, che Knorr dal 2022 è impegnata in Italia in un progetto di agricoltura rigenerativa che punta a migliorare la qualità dell’acqua, a ridurre le emissioni di gas serra e ad aumentare la biodiversità.