Al LetExpo di Alis-Veronafiere oltre 300 espositori e 100 momenti di confronto istituzioni, imprese e professioni

Febbraio 8, 2023

Your browser does not support the video tag.

Oltre 100mila persone attese, 300 espositori posizionati in 5 padiglioni, 60mila metri quadrati di spazio espositivo, oltre 100 momenti di confronto con rappresentanti istituzionali, delle imprese, delle associazioni, delle professioni e della formazione. Sono questi i numeri annunciati della seconda edizione del LetExpo promosso presso il polo fieristico di Verona dall’8 all’11 marzo 2023 dall’Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile (Alis) e Veronafiere e presentato a Roma dal presidente di Alis, Guido Grimaldi, e dal presidente di Veronafiere, Federico Bricolo. Una fiera che guarda al futuro, alla transizione verso una mobilità e un’economia più sostenibili, attraverso la collaborazione strategica tra Alis e Veronafiere e la loro comune idea di un progetto fieristico innovativo che metta al centro il mondo della logistica, dei trasporti e dei servizi alle imprese. Centrale in tutti i giorni della fiera sarà il tema della formazione giovanile e dell’occupazione, anche grazie all’Alis Academy, che coprirà un’area di oltre mille metri quadrati con numerosi enti di formazioni associati, 4mila studenti e docenti da tutta Italia e società di risorse umane e ricerca del lavoro. Un intero padiglione sarà, infine, dedicato ad ‘ALIS per il Sociale’ e all’impegno di oltre 40 tra associazioni, fondazioni ed enti no-profit verso chi ha bisogno di aiuto, sostegno e di una maggiore inclusione sociale.