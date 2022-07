Luglio 29, 2022

Alessandro Falez, 67 anni, imprenditore romano ha annunciato la sua candidatura alla presidenza della Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi). “Ho deciso di candidarmi alla presidenza della Fisi perchè sono romano ma ho tanta montagna dentro di me, nel mio dna e per il tempo che vi ho dedicato. Secondo motivo perché c’era la necessità di cambiare presidente, visto che l’attuale numero uno, Flavio Roda, non potrà candidarsi per il quarto mandato”, ha spiegato Falez.