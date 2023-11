Alimentare: Succi, ‘Mondo ittico cresce più della media”

Novembre 2, 2023

“La spinta inflazionistica di questi ultimi anni ha modificato i comportamenti di acquisto degli italiani. All’interno di questo contesto generale alcune categorie di prodotti riescono comunque a crescere più della media, come il mondo ittico ed in particolare del baccalà e dello stoccafisso”. Così Andrea Succi, Sales and Marketing Advanced Analytics Leader di Nielsen IQ, a margine dell’evento “Stoccafisso e Baccalà norvegesi in Italia – Seminario 2023” del Norwegian Seafood Council, svoltosi a Mestre il 26 ottobre 2023.