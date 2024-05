Alimenti, Finzi (AstraRicerche): “Italiani riconoscono il valore dei surgelati”

29 Maggio 2024

“Come AstraRicerche abbiamo condotto 3 ricerche per capire il rapporto tra italiani e surgelati ed è emerso che è un rapporto d’amore dove viene riconosciuto il valore dei prodotti”. Così, Cosimo Finzi, direttore AstraRicerche, ha illustrato il rapporto tra italiani e surgelati, analizzando anche la reale percezione di questi prodotti in termini di gusto e calcolando per la prima volta il loro effettivo “valore economico”, non solo in termini di costi, ma anche di tempo risparmiato e lotta allo spreco alimentare.