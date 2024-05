Alimenti, presentata indagine AstraRicerche per IIAS su italiani e surgelati

29 Maggio 2024

È stata presentata l’indagine condotta da AstraRicerche per IIAS (Istituto Italiano Alimenti Surgelati), che fotografa il rapporto tra italiani e surgelati, analizzando anche la reale percezione di questi prodotti in termini di gusto e calcolando per la prima volta il loro effettivo “valore economico”, non solo in termini di costi, ma anche di tempo risparmiato e di lotta allo spreco alimentare. Dall’indagine emerge che gli alimenti surgelati sono ormai presenti sulle tavole di oltre 9 italiani su 10, e oltre 1 su 2, il 53%, ne fa un uso abituale. Nell’ultimo quinquennio 4 italiani su 10 dichiarano di aver incrementato gli acquisti di surgelati; in particolare, i più giovani e le famiglie con bambini.