Settembre 8, 2022

E’ allerta meteo per temporali e rischio grandine su tutte le regioni del Nord. In Veneto e alcuni settori di Lombardia temporali molto intensi. Venti in aumento tra Liguria, Toscana con rischio mareggiate. Coda d’estate al Sud e temperature fino a 37 gradi (40 in Sicilia).