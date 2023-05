Maggio 18, 2023

Alluvione in Emilia Romagna, continua l’allerta rossa per il rischio legato alla piena di alcuni fiumi. Nella notte ancora allagamenti nel Ravenate, sull’A1 chilometri di coda a Sasso Marconi per una frana. Intanto, al Consiglio dei ministri di martedì verrà deliberato lo stato di calamità per le zone colpite dall’alluvione.