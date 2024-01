Alluvione Emilia Romagna, Meloni: “Da Ue arrivate risposte”

Gennaio 17, 2024

Your browser does not support the video tag.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, visitando le zone dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione “si era presa delle responsabilità e degli impegni, dare delle risposte anche dal punto di vista europeo. Quelle risposte sono arrivate con la revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Lo ha affermato la premier Giorgia Meloni, in occasione della firma a Bologna dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo italiano e la Regione Emilia Romagna.