Ottobre 27, 2023

La più grande organizzazione indipendente di consumatori in Italia, Altroconsumo compie 50 anni e festeggia nella cornice dell’Euroconsumers Forum tenutosi a Roma. La Fondazione ha avuto l’opportunità di presentare idee e progetti volti a rilanciare il proprio impegno a sostegno dei consumatori come “Impegnati a cambiare”, piattaforma presentata in anteprima.