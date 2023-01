Gennaio 5, 2023

Via da Amazon 18mila dipendenti. L’annuncio dei licenziamenti del colosso statunitense dell’e-commerce è arrivato dal suo amministratore delegato Andy Jassy. ”L’economia incerta” e ”le rapide assunzioni degli ultimi anni” sono le motivazioni indicate in una nota dall’azienda.