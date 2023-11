Ambiente, assessora Grandi: “Necessario monitorare salute e stabilità alberi”

Novembre 8, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Un sensore che misura la funzione di un albero sarà uno strumento straordinario per far capire che gli alberi sono una risorsa meravigliosa”. Lo ha detto Elena Grandi, assessora all’Ambiente e Verde del Comune di Milano, intervenuta a margine della conferenza di presentazione del progetto non profit “Prospettiva Terra”, il network di aziende, comunità scientifica realtà non profit e istituzioni, impegnate per affrontare il riscaldamento globale, presentato mercoledì 8 novembre a Milano.