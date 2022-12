Ambiente, Da Ros (Confindustria): “Transizione ecologica e digitale viaggiano insieme. Necessarie piattaforme per condivisione dati”

Dicembre 15, 2022

“La logica di sistema presentata da Peroni è corretta per affrontare le sfide della transizione ecologica e digitale. Quando si parla di ecosistema, si parla di condivisione e collaborazione, utili per raggiungere i grandi obiettivi”. Così il Vicepresidente di Confindustria, Katia Da Ros, a margine dell’evento organizzato da Campus Peroni dal titolo “Connessioni di valore per la transizione ecologica dell’agroalimentare”, tenutosi a Roma presso il Coffee House in Piazza Santi Apostoli. “L’uso di una piattaforma digitale per questo progetto è proprio in linea con la doppia transizione che stiamo vivendo; infatti, quella ecologica deve andare di pari passo con quella digitale”, ha concluso.