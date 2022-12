Dicembre 3, 2022

Your browser does not support the video tag.

Premiate le migliori 10 tesi di laurea su temi ESG nell’ambito dell’evento internazionale “ESG Challenge Iren 2023”, durante il quale sono state presentate le sfide ritenute più urgenti e strategiche per supportare lo sviluppo sostenibile nel 2023.

Tra la tesi vincitrici quella di Francesco Pilato, Università di Parma: “La produzione di carne coltivata su vasta scala e il suo impatto ambientale: una promessa per il futuro?”