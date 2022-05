Maggio 23, 2022

L’ambiente a scuola, tra innovazione e cultura digitale è il titolo del tavolo di confronto indetto da Conou a Didacta Italia, la fiera su lmondo della scuola svoltosi a Firenze. Tra i partecipanti Barbara Floridia, sottosegretaria all’Istruzione, e alcuni soggetti aderenti alla Green Community della Rete dei RiGeneratori, l’iniziativa ideata dal Ministero dell’Istruzione che raccoglie associazioni e imprese che hanno elaborato proposte di formazione ambientale per le scuole.