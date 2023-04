Aprile 7, 2023

Scoperta dalla Guardia di Finanza di Ancona una maxi frode fiscale per 150 milioni di euro. Denunciate 18 persone, evasa Iva per 33 milioni di euro, 15 le società cartiere gestite da un’organizzazione criminale, interessate 600 imprese sul territorio italiano. Secondo le indagini, attraverso una banca occulta è stato trasferito e riciclato denaro non tracciato, per restituirne in parte all’impresa destinataria di fatture false.