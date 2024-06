Aniasa e Bain & Company presentano a Roma l’indagine annuale sulla mobilità italiana

20 Giugno 2024

Si è tenuto a Roma l’evento ‘Pay per Use, muoversi in un mondo che cambia’ organizzato da Aniasa, che è stato occasione di presentazione dell’indagine annuale sulla mobilità degli italiani condotta da ANIASA (l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità) e Bain & Company. L’analisi ha evidenziato che la praticità d’uso e la comodità emergono come principali driver nelle scelte di mobilità dei consumatori e che l’automobile risponde in modo ottimale a queste esigenze, offrendo flessibilità, accessibilità e comfort che altri mezzi di trasporto spesso non possono eguagliare.