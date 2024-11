Anna Maria: “La Lega del Filo d’Oro ha messo Francesco in contatto con il mondo”

19 Novembre 2024

“Francesco è nato con la Sindrome di Norrie, una malattia genetica rara. Totalmente cieco, ha sviluppato una grave forma di autismo che non gli consentiva di comunicare. La lega del Filo d’Oro ha insegnato a noi genitori come aprire un canale di comunicazione con lui, utilizzando come strumenti di intermediazione alcuni semplici oggetti. È stato come accendere una luce nel buio che ha permesso a Francesco di crescere. Quello con la Lega del Filo d’Oro è stato un incontro fondamentale”. Questa la testimonianza della signora Anna Maria, mamma di Francesco, ragazzo affetto dalla Sindrome di Norrie, durante l’incontro organizzato a Roma dalla Lega del Filo d’Oro per la celebrazione dei 60 anni di attività della fondazione e il lancio della nuova campagna di sensibilizzazione dal titolo “60 anni non si festeggiano, si fanno. Insieme”.