Arte, Emanuele Dradi: “Uscire dall’oblio è molto bello”

Febbraio 1, 2024

“È un’emozione vedere i manifesti esposti ancora, come se fossero nuovi. Me li ricordo, li ho tutti in mente”. Queste le parole di Emanuele Dradi, figlio di Carlo Dradi, il grafico che tra gli anni ‘40 e ‘50 creò i manifesti pubblicitari per la società Ferrovie Nord Milano. 15 dei manifesti pubblicitari firmati da Dradi, vere opere d’arte, tornano a incantare il pubblico grazie alla campagna ‘La vita in movimento dal 1877’ lanciata da Fnm e Ferrovienord, che intendono così valorizzare il proprio patrimonio storico e culturale.