Asecap Days, Boiardi (Milano Serravalle): “Vera sfida è coniugare innovazione e sicurezza”

14 Maggio 2024

“La principale sfida che il mondo dei trasporti e delle infrastrutture devono vincere è coniugare innovazione e sicurezza. Abbiamo una rete infrastrutturale che io amo definire ‘adulta’, perché la Milano Laghi compie quest’anno 100 anni, la Milano-Serravalle ne ha compiuti 70 e l’autostrada del Sole ne compirà a breve 60. È una rete che ha bisogno di investimenti” Così Pietro Boiardi, Ceo Milano Serravalle, in occasione degli Asecap Days, l’evento annuale più importante per il settore, che per la prima volta in assoluto si è svolto a Milano. L’edizione 2024, promossa ed ospitata da Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. quest’anno titola “L’innovazione come strumento chiave verso soluzioni sicure, inclusive e sostenibili” e si focalizza sulle soluzioni all’avanguardia per la mobilità del futuro, da realizzare attraverso investimenti destinati a soddisfare gli obiettivi europei Vision Zero in termini di incidentalità e di emissioni di CO2.