Giugno 13, 2022

In occasione delle due fiere gemelle Pipeline and Gas Expo, alla sua seconda edizione, e Hydrogen Expo, la prima fiera dedicata all’idrogeno in Italia, organizzate da Mediapoint Exhibitions; Giancarlo Gobbi, rappresentante ASME in Europa, e David Dinelli Raimander, volontario working group italiano ASME, hanno illustrato l’importante lavoro che l’organizzazione svolge nella redazione di codici e certificazioni che garantiscono la sicurezza e la qualità nel settore dell’idrogeno.