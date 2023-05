Maggio 3, 2023

Scatterà dal 1° gennaio 2024 l’Assegno di inclusione che sostituirà il Reddito di cittadinanza ma solo per chi ha un Isee che non supera i 9.360 euro e in presenza di minori, over 60 e disabili gravi. All’assegno non inferiore a 480 euro può essere aggiunto un contributo di 280 euro per l’affitto regolarmente registrato. Per chi può lavorare l’aiuto scende a 350 euro e decade se si rifiuta un contratto a termine entro gli 80 Km dal domicilio.