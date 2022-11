Novembre 14, 2022

Sei persone sono state uccise e 81 rimaste ferite nell’attentato di Istanbul, in Turchia. L’esplosione è avvenuta in una delle strade più popolari, ricca di negozi, bar, ristoranti. La polizia ha arrestato 22 sospettati.

Per il ministero dell’Interno turco il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) è il responsabili dell’attentato.