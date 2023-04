Attentato Tel Aviv, procura Roma apre inchiesta

Aprile 8, 2023

La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione alla morte dell’italiano Alessandro Parini, ucciso nell’attacco terroristico di ieri sera sul lungomare di Tel Aviv, in Israele. I magistrati dell’antiterrorismo, coordinati dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, hanno già ricevuto una prima informativa da Digos e Ros e procedono per i reati di attentato con finalità di terrorismo, omicidio e lesioni. Il copro di Parini tornerà in Italia nei prossimi giorni.

Di “vile atto terroristico” ha parlato il presidente della Repubblica Mattarella che ha rivolto ai familiari e amici della vittima “sentimenti di cordoglio e di vicinanza della Repubblica e suoi personali”.