Auto, Pichetto Fratin: “Non condivido vincolo 2035 su endotermico”

17 Aprile 2024

Your browser does not support the video tag.

“Sul tema delle auto, sono convinto che l’elettrico andrà avanti, perché è uno dei veicoli fondamentali e perché un motore elettrico ha sette volte in meno i pezzi di un motore endotermico. Però non condivido il vincolo al 2035 dell’Ue perché non è per legge che si stabilisce la fine di una tecnologia, pur convinto che dobbiamo vietare le emissioni. Se in questo momento non si sta sviluppando molto l’elettrico è un problema di prezzi”. Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, a margine dell’evento ‘Le nuove strade della sostenibilità’, l’appuntamento del format Adnkronos Q&A, svoltosi al Palazzo dell’Informazione a Roma.