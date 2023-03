Marzo 1, 2023

“Con il nostro no abbiamo svegliato l’Europa”. Lo scrive, su Twitter, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in merito alla posizione contraria dell’Italia alla proposta di Regolamento europeo che prevede il bando alla produzione e vendita delle auto e van con motori termici al 2035.