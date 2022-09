Settembre 1, 2022

In occasione della celebrazione del primo centenario del Tempio della Velocità, BianzAcque e l’Autodromo Nazionale Monza hanno sottoscritto un’importante convenzione che prevede l’installazione di un sistema di strutture per la distribuzione gratuita di acqua a km 0 e la realizzazione, in futuro, di un campo pozzi all’interno dell’autodromo. Ne hanno parlato Enrico Boerci, Presidente e Amministratore delegato di BrianzAcque e Giuseppe Redaelli, Presidente Autodromo Nazionale Monza.