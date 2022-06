Avicoltura: Costa, “Comparto importante per Italia, lavoriamo a sostegni economici”

Giugno 17, 2022

“L’avicoltura è un comparto strategico per il nostro Paese per la produzione, l’occupazione e l’esportazione. Un comparto, questo, che ha sofferto il problema dell’aviaria e che oggi si vede costretto a fronteggiare l’aumento delle materie prime. Dobbiamo sostenere queste aziende, partendo dalla consapevolezza che rappresentano un’eccellenza per l’Italia”. Così il Sottosegretario al Ministero della Salute, Andrea Costa, a margine dell’assemblea di UnaItalia dal titolo “Il futuro della filiera avicola alla luce del nuovo contesto socio-economico” tenutasi a Roma presso l’Hotel Boscolo Circo Massimo. “Riguardo ai provvedimenti, bisogna portare avanti i sostegni economici per il comparto. Non possiamo permetterci di lasciarlo in sofferenza dopo la pandemia e per questo dobbiamo trovare le risorse per sostenerlo”, ha concluso.