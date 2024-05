B7, Pompei (Deloitte): “Portiamo nostre competenze per favorire dialogo imprese e istituzioni”

17 Maggio 2024

“Il claim di questo B7 è “Living Transitions Together”, mettendo in evidenza proprio l’importanza che istituzioni e mondo delle imprese lavorino insieme, perché nessuno dei due, in maniera isolata, è in grado di affrontare le sfide epocali che abbiamo di fronte. “Siamo particolarmente orgogliosi di essere stati scelti come Deloitte con questo ruolo di knowledge partner con il quale abbiamo accompagnato Confindustria in tutti questi mesi in questo bellissimo percorso del B7.” Ha dichiarato Fabio Pompei, CEO di Deloitte Italia a margine dell’evento B7 Italy 2024, Leading the Transitions Together, l’Engagement Group del G7 presieduto da Confindustria di cui Deloitte Italia è unico Knowledge Partner.