Giugno 17, 2022

Your browser does not support the video tag.

In occasione della conferenza stampa organizzata per il lancio di ‘Next’, il dispositivo creato da Generali e Telepass, Francesco Bardelli, CEO Generali Jeniot & Chief Business Transformation Officer di Generali Italia, ha posto l’accento sulla semplicità di utilizzo del nuovo dispositivo e sulla sicurezza che esso garantisce ai clienti.